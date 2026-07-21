В Приморье массово штрафуют хозяев нечипированных собак

С начала 2026 года в Приморском крае составлено 360 административных протоколов на владельцев домашних животных, нарушающих правила содержания питомцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
Специализированные службы региона с января по июль отловили 1800 безнадзорных животных. Руководитель краевой ветеринарной инспекции Станислав Крушинский уточнил, что административные комиссии накладывают штрафы за отсутствие обязательного чипирования у собак и за несоблюдение хозяевами установленных санитарных норм.
По данным ведомства, на текущий момент в Приморье чипировано уже 12 тысяч домашних животных. Крушинский отметил, что из 1800 отловленных собак почти 100 были возвращены законным владельцам после установления личности хозяев животных. Граждане, чьи питомцы содержались без присмотра и попали в приют, обязаны возместить расходы на содержание — сумма составляет около 25 тысяч рублей за каждое животное.
Ветеринарный инспектор напомнил, что процедуру чипирования можно пройти на любой ветеринарной станции края. Оплате подлежит только стоимость самого чипа, услуга введения чипа предоставляется бесплатно. Эта мера помогает идентифицировать животных и ускорить их возврат владельцам в случае отлова.
Работа по контролю за содержанием домашних животных ведётся во всех муниципалитетах Приморья. Службы отлова регулярно проводят рейды в местах массового скопления безнадзорных собак.
Правительство края отмечает, что система чипирования и учёта домашних животных постепенно становится эффективнее.