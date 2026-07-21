В Приморье массово штрафуют хозяев нечипированных собак

По данным ведомства, на текущий момент в Приморье чипировано уже 12 тысяч домашних животных. Крушинский отметил, что из 1800 отловленных собак почти 100 были возвращены законным владельцам после установления личности хозяев животных. Граждане, чьи питомцы содержались без присмотра и попали в приют, обязаны возместить расходы на содержание — сумма составляет около 25 тысяч рублей за каждое животное.