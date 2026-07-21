В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. С июля 2026 года в России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.