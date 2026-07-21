В России отменили двойное наказание за одно и то же нарушение

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. С июля 2026 года в России вступил в силу закон, исключающий двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения. Теперь водителя не могут сначала оштрафовать, а затем лишить прав за один и тот же эпизод ДТП. Об этом агентству «Прайм» рассказала директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит несколько шире, чем само содержание закона, ведь запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип», — пояснила эксперт.
Прежде иногда получалось, что водителя сначала штрафовали за нарушение ПДД, а затем, при выявлении более тяжких последствий, назначали дополнительное наказание.
Согласно поправкам, если по одному событию возбуждено несколько дел, судья должен истребовать все материалы и вынести единое решение. Если наказание уже было назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств. Закон не освобождает от ответственности, но устраняет правовую неопределенность, когда последствия нарушения выясняются позднее, заключила Яковлева.