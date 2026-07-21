Королеву красоты и ее возлюбленного убили в Бразилии: их нашли мертвыми на проселочной дороге

Над королевой красоты Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал и ее возлюбленным расправились в Бразилии. Неизвестные убили 30-летнюю девушку и 28-летнего молодого человека в городе Порту-Сегуру. Тела обнаружили на проселочной дороге, информирует Need To Know.
Рядом с трупами нашли семь стреляных пистолетных гильз. Подозреваемых в убийстве ищут. Пока никаких подробностей по делу нет.
«Огненная личность в социальных сетях, известная как Мисс Тату, была найдена мертвой вместе со своим 28-летним партнером Винисиусом Соузой де Карвальо», — говорится в материале.
Около 10 лет назад в Петербурге исчез миллионер Сион Кристоф. Его жена Дина Сысоева была задержана по подозрению в убийстве супруга. Ее приговорили к 11 годам колонии. Сейчас Дина Сысоева вышла на свободу. Она вернулась к дочери в Хабаровск.