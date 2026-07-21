Королеву красоты и ее возлюбленного убили в Бразилии: их нашли мертвыми на проселочной дороге

Около 10 лет назад в Петербурге исчез миллионер Сион Кристоф. Его жена Дина Сысоева была задержана по подозрению в убийстве супруга. Ее приговорили к 11 годам колонии. Сейчас Дина Сысоева вышла на свободу. Она вернулась к дочери в Хабаровск.