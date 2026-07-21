Дунай обнажил тайну: затонувшую баржу с углём нашли через 90 лет

На востоке Хорватии из-за аномального падения уровня воды в Дунае обнажились обломки баржи, затонувшей почти 90 лет назад. Находку сделали в районе населённого пункта Опатовац.
Причиной стал рекордный спад воды, вызванный длительной жарой. Именно это позволило увидеть на дне корпус судна, которое десятилетиями оставалось скрытым.
Обнаружению предшествовала любопытная деталь. Местный житель Хрвое Иваника наткнулся на газетную публикацию 1937 года. В той заметке описывалась авария, произошедшая под Опатовацем.
Как следует из архивных данных, затонувшая баржа принадлежала Австрийскому пароходству и значилась под номером 5722. Судно перевозило уголь — на борту находилось 50 вагонов топлива. Крушение произошло неподалёку от берега.
В администрации муниципалитета Ловас подтвердили, что именно сейчас, спустя десятилетия, на том же месте вновь выявлены крупные фрагменты судна. Информация об этом опубликована на официальной странице общины в соцсетях.
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