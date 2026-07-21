Иран нанес ответные удары по американской базе в Кувейте

Удар был направлен на американскую военную базу Кэмп-Арифджан в Кувейте.
— В ответ на атаки США по различным районам нашей страны… сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля — земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе Кэмп-Арифджан в Кувейте, — говорится в публикации.
США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов Америки по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.