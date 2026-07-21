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Иран нанес ответные удары по американской базе в Кувейте

Иран нанес ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Иран нанес ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

Удар был направлен на американскую военную базу Кэмп-Арифджан в Кувейте.

— В ответ на атаки США по различным районам нашей страны… сухопутные силы Ирана нанесли удар с помощью ракет типа «земля — земля» по системам Himars, расположенным на американской военной базе Кэмп-Арифджан в Кувейте, — говорится в публикации.

США в начале июля нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Центральный штаб Вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» пообещал решительный ответ на удары Соединенных Штатов Америки по югу Исламской Республики. В штабе отметили, что Тегеран не позволит Вашингтону вмешиваться в дела вокруг Ормузского пролива.

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