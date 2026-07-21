В Красноярском крае появилось еще одно разрешенное для купания место

Это пятый водный объект в регионе (помимо ЗАТО), имеющий документ, подтверждающий санитарно-эпидемиологическую безопасность. Также официально разрешено купаться в озерах Стрелка и Зеркальное на Татышеве, водоеме на острове возле Октябрьского моста (главный городской пляж) и акватории Красноярского водохранилища в границах пляжа ООО «Управленческая компания “Стоун” в Идринско-Краснотуранском округе, в районе сопки “Серебряная”.