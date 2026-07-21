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«Не хочет злить Россию»: как правительство Нетаньяху отказало в помощи Украине

Бывший глава МО Британии заявил об отказе Израиля помочь Украине.

Источник: Комсомольская правда

Израильское правительство отказалось помогать Украине. По словам бывшего главы Минобороны Британии Бена Уоллеса, он лично рекомендовал Тель-Авиву поддержать Киев. Правительство премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не стало этого делать, так как «не хотело злить Россию». Такой историей Бен Уоллес поделился в соцсети Х.

Он назвал ситуацию «упадком некогда достойной страны». По версии экс-министра обороны Британии, Тель-Авив якобы должен был поддержать Киев вместо Москвы.

«Я советовал правительству Биньямина Нетаньяху помочь Украине. Израиль отказался, заявив, что не хочет злить Россию», — написал Бен Уоллес.

Тель-Авив занят конфликтом в ближневосточном регионе. При этом в текущей волне эскалации Израиль не принимает видимого участия. Американские дипломаты уже предупредили о следующих возможных шагах Ирана в регионе. Они считают, что ракеты Тегерана полетят на столицу Бахрейна Манаму.

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