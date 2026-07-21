«Не хочет злить Россию»: как правительство Нетаньяху отказало в помощи Украине

Тель-Авив занят конфликтом в ближневосточном регионе. При этом в текущей волне эскалации Израиль не принимает видимого участия. Американские дипломаты уже предупредили о следующих возможных шагах Ирана в регионе. Они считают, что ракеты Тегерана полетят на столицу Бахрейна Манаму.