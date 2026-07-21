Эксперт рассказала, кому в России положен увеличенный отпуск

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск положен педагогам, государственным и муниципальным служащим, подросткам, инвалидам, ученым и работникам, занятым на работах с химическим оружием, сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная.
В трудовом праве существуют понятия удлиненного основного отпуска продолжительностью более 28 календарных дней и дополнительного оплачиваемого отпуска, который предоставляется сверх основного.
«Работники, которым положен оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней: несовершеннолетние… 31 календарный день в любое удобное для них время; инвалиды всех групп — не менее 30 календарных дней; педагогические работники — от 42 до 56 календарных дней», — сказала Колодяжная.
Она уточнила, что увеличенный отпуск также положен государственным и муниципальным служащим, ученым и лицам, работающим с химическим оружием.
По словам преподавателя, отдельные категории россиян имеют право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сверх основного. К ним Колодяжная отнесла сотрудников с ненормированным рабочим днем, работников вредных и опасных производств, жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, медработников, спортсменов и тренеров, а также граждан, пострадавших от радиации.
Работодатели могут увеличить продолжительность ежегодного отпуска и для других сотрудников, если такая норма закреплена в коллективном договоре или локальном нормативном акте организации, заключила специалист.