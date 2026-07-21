Эксперт рассказала, кому в России положен увеличенный отпуск

«Работники, которым положен оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней: несовершеннолетние… 31 календарный день в любое удобное для них время; инвалиды всех групп — не менее 30 календарных дней; педагогические работники — от 42 до 56 календарных дней», — сказала Колодяжная.