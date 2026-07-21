«Для работающих женщин система выплат по беременности и родам в 2026 году не изменилась, не изменился ни размер пособий, ни порядок их получения. В беззаявительном порядке, то есть проактивно, пособие по беременности и родам назначается уже с 2022 года. От женщины только требуется уйти на работе в отпуск по беременности и родам. Причем порядок выплаты пособия по уходу за ребенком одинаков, независимо от того, один работодатель у женщины или несколько», — говорится в сообщении.