МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Система выплат по беременности и родам для работающих женщин в 2026 году не изменилась, пособие назначается проактивно уже с 2022 года. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Соцфонда.
«Для работающих женщин система выплат по беременности и родам в 2026 году не изменилась, не изменился ни размер пособий, ни порядок их получения. В беззаявительном порядке, то есть проактивно, пособие по беременности и родам назначается уже с 2022 года. От женщины только требуется уйти на работе в отпуск по беременности и родам. Причем порядок выплаты пособия по уходу за ребенком одинаков, независимо от того, один работодатель у женщины или несколько», — говорится в сообщении.
В Соцфонде добавили, что изменения в законодательстве, вступившие в силу 1 июля 2026 года, касались только формулировок. Так, ранее было указано, что фонд назначает пособия на основании «сведений и документов, представляемых страхователем, сведений имеющихся в распоряжении страховщика». Теперь формулировка звучит иначе — на основании «сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета, и иных сведений, имеющихся в распоряжении страховщика, сведений и документов, представляемых страхователем».
В пресс-службе добавили, что для женщин, которые работают в районах Крайнего Севера или в сельской местности, также правила не изменились. Районный коэффициент применяется к пособиям только в том случае, когда расчет проводится из федерального МРОТ.
В Соцфонде добавили, что самозанятые, добровольно вступившие в систему по обязательному социальному страхованию, имеют право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Однако оно возникает только после шести месяцев уплаты взносов. Что касается права на получение пособия по беременности и родам, то на данный момент самозанятым оно не положено, подчеркнули в фонде.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил ТАСС, что система выплат по беременности и родам в 2026 году претерпела несколько изменений.