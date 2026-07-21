В Госдуме объяснили, кого работодатель не может отзывать из отпуска

«На приемах ко мне приходят люди с одной и той же историей: ушел в отпуск по графику, а через неделю звонок от начальника — “срочно выходи, много работы”. И человек, испугавшись, что его уволят, прерывает отдых. Но отпуск — не “подарок от работодателя”, это право, защищенное законом. И если отпуск согласован заранее, никто не может заставить вас выйти на работу раньше времени. Ваш отказ не может быть основанием для увольнения, выговора или штрафа», — сказал Свищев.
Он отметил, что согласно статье 125 Трудового кодекса РФ, отзыв работника из отпуска возможен только с его письменного согласия. Если сотрудник согласился прервать отпуск, неиспользованные дни должны быть предоставлены позднее в текущем году либо присоединены к отпуску за следующий рабочий год. «Беременных и несовершеннолетних нельзя отзывать из отпуска вовсе. Это запрет, а не рекомендация. Для всех остальных — только по согласию. И это согласие должно быть письменным. Устное “да” не считается», — пояснил депутат.
В случае давления со стороны работодателя Свищев рекомендовал письменно зафиксировать требования, а при угрозах увольнением или иных нарушениях обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд.