В России популярное разговорное слово признали литературной нормой

Слово «махаю», которое раньше считалось разговорным, теперь закрепили в современных словарях как равноправный вариант слова «машу». Об этом РИА Новости рассказала лингвист Юлия Кузнецова.
По ее словам, раньше литературной нормой считались формы «машу», «машешь», «машет», а варианты «махаю», «махаешь», «махает» имели помету «разговорное». Но со временем они закрепились в речи и стали использоваться в том числе образованными людьми.
Теперь оба варианта указаны как равноправные в «Большом словаре ударений» 2025 года. Также формы «машу» и «махаю» дает орфографический словарь русского языка как государственного. Лингвисты отмечают, что чередование «х» и «ш» в русском языке осталось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» — «пашу» и «брехать» — «брешет».