В России популярное разговорное слово признали литературной нормой

Теперь оба варианта указаны как равноправные в «Большом словаре ударений» 2025 года. Также формы «машу» и «махаю» дает орфографический словарь русского языка как государственного. Лингвисты отмечают, что чередование «х» и «ш» в русском языке осталось лишь у небольшого числа глаголов. Например, «пахать» — «пашу» и «брехать» — «брешет».