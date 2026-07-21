Обосновались в России и не возвращаются: норвежцы не могут забрать сбежавших оленей

Ранее домашнего кота не пропустили на границе России с Латвией. Питомца отправили в Казахстан. Кот ехал в Вильнюс. При проверке выяснилось, что у животного нет микрочипа и не сделан обязательный анализ на антитела к вирусу бешенства.