Обосновались в России и не возвращаются: норвежцы не могут забрать сбежавших оленей

В Россию сбежали порядка 30 норвежских оленей. Они пересекли государственную границу и не возвращаются на родину. Владельцы оленей не могут получить разрешение на поимку животных, оповестила телерадиокомпания NRK.
Утверждается, что сейчас олени считаются потерянными. Это уже не первый подобный случай для норвежцев.
«Владельцам оленей отказано в получении визы в Россию, чтобы они могли забрать своих оленей. В 2024 году от Норвегии потребовали около 47 миллионов крон в счет компенсации ущерба», — рассказала местная телерадиокомпания.
Ранее домашнего кота не пропустили на границе России с Латвией. Питомца отправили в Казахстан. Кот ехал в Вильнюс. При проверке выяснилось, что у животного нет микрочипа и не сделан обязательный анализ на антитела к вирусу бешенства.