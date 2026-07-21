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Амур у Хабаровска поднимется почти до неблагоприятного уровня

Подъём воды ожидается с 27 по 31 июля.

Источник: Хабаровский край сегодня

Уровень Амура у Хабаровска в конце июля может достичь уровня, близкого к неблагоприятному явлению, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Подъем воды в реке, по информации гидрологов, ожидается с 27 по 31 июля и достигнет отметок 350 — 400 см. Уровень неблагоприятного явления — 450 см.

— Имеется вероятность подтопления пониженных участков местности на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный, где расположены садовые товарищества. Паводковая обстановка находится на контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

Напомним, теплоходы в Хабаровске меняют остановку из-за высокого уровня воды в Амуре.

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