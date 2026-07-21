В Омске назвали топ школ, чьи выпускники лучше всех сдают ЕГЭ

В Омской области подвели итоги ЕГЭ 2026 года. Максимальную оценку получили 52 экзаменационные работы. Шесть выпускников набрали по 100 баллов сразу по двум дисциплинам.
Больше всего стобалльных результатов оказалось у учеников гимназии № 19 — шесть работ. Второе место заняла гимназия № 146 с четырьмя работами.
Ещё в шести образовательных учреждениях выпускники написали по три работы на максимальный балл. В этот список вошли гимназия № 150, лицеи № 54, 66, 92 и 166, а также лицей бизнеса и информационных технологий.
Состав лидеров меняется каждый год. В 2024 году первое место занимал Образовательный центр развития одарённости № 117. В 2025 году с ним сравнялась гимназия № 19, которая в 2026-м вышла на первое место.
Среди выпускников, набравших по 200 баллов за два экзамена, — представители гимназий № 19, 75 и 146, лицеев № 92 и лицея бизнеса и информационных технологий, а также Тарской гимназии № 1.
Высокие результаты показали и школьники из районов Омской области. По две стобалльные работы написали выпускники образовательных учреждений Нововаршавского и Тарского районов. По одному максимальному результату зафиксировали в Азовском, Калачинском, Любинском, Исилькульском, Тюкалинском, Муромцевском и Таврическом районах.
Стобалльников регулярно выпускает и Омский кадетский военный корпус. В 2024 и 2026 годах максимальный результат здесь получили по два выпускника.