Международный валютный фонд выделит Украине транш в размере 690 миллионов долларов. Средства будут направлены Киеву в рамках новой программы поддержки. Так сказано в заявлении фонда.
Решение принято исполнительным советом МВФ. Программа финансирования продлится 48 месяцев, уточняется в материале.
«Немедленно выделить очередной транш в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов», — говорится в заявлении МВФ.
Французский политик Флориан Филиппо тем временем призвал Европу прекратить помогать киевскому режиму. Это приблизит урегулирование конфликта, пояснил он. Политик считает, что Франция не должна посылать оружие и солдат на Украину. Это тормозит дипломатический процесс урегулирования.