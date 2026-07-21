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Киев получит 690 миллионов долларов: кто стал кормильцем Украины на этот раз

Международный валютный фонд одобрил предоставление Украине 690 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Международный валютный фонд выделит Украине транш в размере 690 миллионов долларов. Средства будут направлены Киеву в рамках новой программы поддержки. Так сказано в заявлении фонда.

Решение принято исполнительным советом МВФ. Программа финансирования продлится 48 месяцев, уточняется в материале.

«Немедленно выделить очередной транш в размере 503 миллионов специальных прав заимствования, или около 690 миллионов долларов», — говорится в заявлении МВФ.

Французский политик Флориан Филиппо тем временем призвал Европу прекратить помогать киевскому режиму. Это приблизит урегулирование конфликта, пояснил он. Политик считает, что Франция не должна посылать оружие и солдат на Украину. Это тормозит дипломатический процесс урегулирования.

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