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В Хабаровском крае потушили 4 пожара в жилых помещениях

Подразделения пожарной охраны ликвидировали 10 техногенных возгораний.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае за прошедшие сутки не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали 10 техногенных возгораний, четыре из них — в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее — в материалах «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 8 муниципальных образований: Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Тугуро Чумиканского, Ульчского, Аяно Майского и Николаевского районов. Уровень пожарной опасности в лесных массивах края оценивается в пределах 1−3 класса.

Также в крае ведётся учёт туристских групп: на маршрутах зарегистрировано 12 коллективов, в которых путешествуют 145 человек, включая 44 несовершеннолетних.

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