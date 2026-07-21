Эксперт Литвинов «измерил» объем памяти мозга в смартфонах

По разным оценкам в мозге содержится от 19 до 100 млрд нейронов. Это основные клетки нервной системы, способные генерировать и передавать импульсы с помощью электрических и химических сигналов. Именно они образуют сложные нейронные сети, обеспечивающие работу мозга, мышц и всех органов, а также наше мышление и память.