Эксперт Литвинов «измерил» объем памяти мозга в смартфонах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Человеческий мозг способен хранить объемы информации, сопоставимые с содержимым 20 тыс. смартфонов с емкостью по 128 ГБ каждый. Об этом во Всемирный день мозга сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.
«Оценочный объем памяти человеческого мозга составляет около 2,5 петабайт или примерно 2,5 млн ГБ. Для наглядности это эквивалентно емкости 20 000 смартфонов с 128 ГБ памяти», — сказал Литвинов.
По разным оценкам в мозге содержится от 19 до 100 млрд нейронов. Это основные клетки нервной системы, способные генерировать и передавать импульсы с помощью электрических и химических сигналов. Именно они образуют сложные нейронные сети, обеспечивающие работу мозга, мышц и всех органов, а также наше мышление и память.
«Секрет даже не в количестве нейронов, а в их способности создавать невероятное количество связей. Каждая такая клетка может формировать более тысячи соединений, создавая сложнейшую сеть. Информация распределяется по этим нитям, и именно такое комбинирование путей увеличивает его емкость», — пояснил исследователь.