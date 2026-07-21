Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп ввёл дополнительные пошлины в 50% на товары из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении дополнительных пошлин на ряд товаров из Канады. Новые тарифы в размере 50% стали очередным шагом Вашингтона в торговом споре с соседней страной.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Белом доме, решение связано с тем, что Канада якобы проводит дискриминационную политику в отношении американской продукции. Под действие новых мер попадёт широкий список товаров от алкогольной продукции до промышленных изделий.

«Речь идёт о пошлинах в 50% на целую серию товаров из Канады — от вина до хоккейных клюшек и цемента», — говорится в опубликованной прокламации американской администрации.

При этом ограничения не затронут ряд важных категорий. В частности, новые тарифы не будут распространяться на энергетику, поташ, рыбу и редкоземельные металлы. Также часть товаров, для которых уже действуют пошлины, не попадёт под дополнительные меры.

В Вашингтоне пояснили, что цель решения — добиться более выгодных условий для американских производителей. Среди сфер, где США хотят изменить правила торговли, Белый дом отдельно выделил алкоголь, молочную продукцию и автомобильную промышленность.

Новые ограничения стали очередным этапом жёсткой торговой политики администрации Трампа, которая выступает за защиту американских компаний и пересмотр условий внешней торговли.

Ранее Life.ru писал, что в США представили дизайн юбилейной монеты с изображением Дональда Трампа, которую планируют выпустить к 250-летию независимости страны. Минфин назвал будущий долларовый выпуск символом американского наследия и патриотизма. При этом точные сроки чеканки, тираж и возможность использования монеты в качестве обычного платёжного средства пока не раскрывались.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше