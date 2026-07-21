В Хабаровском крае по президентскому нацпроекту в 2026 году обновят четыре моста

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Хабаровском крае ведется планомерная работа по ремонту дорог, мостов и дорожных объектов. Большое внимание уделяется ремонту мостов в отдаленных и труднодоступных районах, порой это единственная ниточка, связывающая жителей малых поселений с «большой землёй». В этом году при поддержке федерального центра запланировано привести в порядок четыре моста, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Например, уже завершается обновление переправы через озеро Мылка в Комсомольске-на-Амуре.
«Приступили к ремонту объекта по просьбам жителей еще в марте. Сейчас готовность сооружения достигает 70%. Мост через озеро Мылка играет важнейшую роль в логистике и транспортной доступности города юности — он помогает перераспределять транспортные потоки, снижая нагрузку на агломерацию. Однако последний масштабный ремонт объекта проводился более 10 лет назад. В 2026-м при помощи президентского нацпроекта мы наконец-то обновим его. На эти цели направлено почти 109 млн рублей», — рассказали в краевом Минтрансе.
Подрядчик уже завершил подготовительные работы, окраску пролетных строений и опор, демонтаж барьерного ограждения, обустройство парапетных блоков. Сейчас ведутся работы по укреплению конусов — частей моста, которые примыкают к опорам. В рамках ремонта предстоит также устройство деформационного шва с металлическим окаймлением и укладка асфальта.
Другой мост через Мылку расположен на участке трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре». Он также обновляется по нацпроекту. Проблемный отрезок расположен между 384 и 393 км. Контрактом предусмотрены уборка мелколесья, расчистка кюветов, ликвидация пучин, фрезерование старого покрытия и укладка новых слоев дорожной одежды. Общий объем финансирования на ремонт дороги составляет почти 399 млн рублей.
С опережением графика идут работы в Хабаровске — на мосту «65-летия Победы — проспект 60-летия Октября». Сумма контракта составит более 400 млн рублей. Сдать объект должны во второй половине 2027 года.
Развязка «65-летия Победы — проспект 60-летия Октября» — первая в Хабаровске. Ее ввели в эксплуатацию в 1978 году и с тех пор ни разу не ремонтировали капитально. В этом году при помощи федеральных средств удалось зайти на масштабную реконструкцию. Уже в начале весны дорожники укрепили опоры и основание моста габионами. На них ушло около 500 кубометров гранита. С середины апреля подрядчик начал замену дорожного полотна. Также на развязке обновят асфальт, проведут устройство деформационных швов, барьерного ограждения, системы водоотведения и тротуара.
Продолжаются работы по обновлению мостов и на трассе «Селихино — Николаевск-на-Амуре». Ремонт моста через реку Понгдан практически завершен. Сейчас подрядчик восстанавливает конусы насыпи, рабочим предстоит нарастить блоки парапета, смонтировать переходные плиты и обустроить покрытие на проезжей части. Кроме того, дорожники трудятся на переправе через реку Горной, после завершения работ приступят к обновлению моста через реку Мачтовую с привлечением дополнительных бригад.
Напомним, на трассе «Селихино — Николаевск-на-Амуре» в этом году ремонтируется участок с 20 по 40 км. Уже проведены работы по устройству 11 металлических гофрированных труб, ремонт 4 водопропускных труб и расчистка полосы отвода. Также специалисты завершили обустройство основания и верхнего слоя дороги.
В начале июля стартовали работы на двух мостах на автодороге «Аян — Нелькан». На текущий момент готовность объектов составляет около 10%. Активно выполняется демонтаж существующих конструкций. Общий объем финансирования по двум объектам превышает 20 млн рублей.
Помимо мостовых сооружений благодаря поддержке национального проекта в регионе за 2026 год будет отремонтировано свыше 140 км дорог. Это 60 объектов краевого и муниципального значения.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Охотском округе из‑за подъёма воды в реке разрушен мост и повреждён участок трассы.