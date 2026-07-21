В Хабаровском крае по президентскому нацпроекту в 2026 году обновят четыре моста

Развязка «65-летия Победы — проспект 60-летия Октября» — первая в Хабаровске. Ее ввели в эксплуатацию в 1978 году и с тех пор ни разу не ремонтировали капитально. В этом году при помощи федеральных средств удалось зайти на масштабную реконструкцию. Уже в начале весны дорожники укрепили опоры и основание моста габионами. На них ушло около 500 кубометров гранита. С середины апреля подрядчик начал замену дорожного полотна. Также на развязке обновят асфальт, проведут устройство деформационных швов, барьерного ограждения, системы водоотведения и тротуара.