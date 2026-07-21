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Четырёхлетняя девочка погибла после падения с пятого этажа в Каспийске

Ребёнок выпал из окна, облокотившись на москитную сетку.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане четырёхлетняя девочка выпала из окна и разбилась насмерть. Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану. Трагедия произошла 20 июля в городе Каспийск.

Сообщается, что девочка была дома без присмотра взрослых. Она забралась на подоконник открытого окна, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней выпала наружу. Квартира расположена на пятом этаже, уточнили в ведомстве.

Ребёнка доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. Девочка скончалась от полученных травм.

«Следственным отделом по городу Каспийск следственного управления СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в релизе СУ СК.

Ранее сообщалось, что в Среднеуральске двухлетняя малышка выпала из окна на пятом этаже и разбилась насмерть.

Также сообщалось, что пятилетняя девочка выпала из окна квартиры седьмого этажа в Москве.

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