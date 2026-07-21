Словения отозвала кандидатуру Тани Файон на пост спецпредставителя ЕС в Сахеле

Словения отозвала кандидатуру Тани Файон на пост спецпредставителя Евросоюза в Сахеле, сообщила словенская газета Delo.
Экс-глава МИД республики заявила, что получила уведомление от главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, которая выразила сожаление по поводу ситуации. Файон сообщила, что из-за отзыва кандидатуры словенским правительством Каллас не может настаивать на голосовании и вынуждена предложить другую кандидатуру. Глава дипслужбы ЕС отметила, что не смогла убедить министров, поскольку Европейская народная партия поддержала премьер-министра Словении Янеза Яншу.
По словам Файон, словенские власти направили официальные письма во все европейские столицы, информируя об отсутствии поддержки ее кандидатуры. Новое правительство Словении во главе с Яншей было утверждено парламентом 4 июня. Файон является представителем оппозиционной партии «Социальные демократы».
В настоящее время пост спецпредставителя ЕС по региону Сахеля занимает бывший глава МИД Португалии Жоао Кравинью. Его полномочия истекают 31 августа 2026 года, передает «Газета.ru».
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