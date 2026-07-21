Словения отозвала кандидатуру Тани Файон на пост спецпредставителя ЕС в Сахеле

Экс-глава МИД республики заявила, что получила уведомление от главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, которая выразила сожаление по поводу ситуации. Файон сообщила, что из-за отзыва кандидатуры словенским правительством Каллас не может настаивать на голосовании и вынуждена предложить другую кандидатуру. Глава дипслужбы ЕС отметила, что не смогла убедить министров, поскольку Европейская народная партия поддержала премьер-министра Словении Янеза Яншу.