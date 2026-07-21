Слышно, как работает ПВО: ВСУ направили на Волгоград ракеты

В Волгоградской области на рассвете 21 июля объявили угрозу ракетной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгограде вновь прозвучали тревожные сирены, а население призвали спуститься в укрытия.
Угроза ракетного удара объявлена в регионе в 03.11 мск, в 03.40 Росавиация закрыла аэропорт Волгограда.
Жители региональной столицы сообщают о звуках, свидетельствующих о работе ПВО.
Жителям Волгограда и области следует соблюдать спокойствие. Выключить газ и воду в квартирах. Укрыться в помещениях без окон.
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