Названы популярные бюджетные направления для отдыха россиян

«Чтобы сэкономить на туристических поездках, 40% россиян выбирают бюджетные направления, такие как города Золотого кольца, курорты Азовского моря и локации в Республике Дагестан. Еще 24% отдают предпочтение недорогим отелям. По 11% респондентов указали, что отправляются в поездки на поездах, автобусах и электричках, а также сокращают длительность отпуска. Лишь 14% опрошенных заявили, что не экономят на отдыхе», — сообщили в компании.