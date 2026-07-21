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После жалоб красноярцев на Предмостной огородили превратившиеся в клоаку павильоны

В Красноярске наконец-то огородили торговые павильоны на Предмостной площади, которые закрылись из-за реконструкции пространства, а затем стали местом, которое облюбовали бомжи, охотники за цветным металлом и подростки.

В Красноярске наконец-то огородили торговые павильоны на Предмостной площади, которые закрылись из-за реконструкции пространства, а затем стали местом, которое облюбовали бомжи, охотники за цветным металлом и подростки.

Напомним, в конце зимы из шести торговых помещений съехали арендаторы и собственники, их отключили от инженерных сетей. Снести павильоны планировалось весной, но этого не произошло. С тех пор жители Свердловского района наблюдают жуткую картину: окна разбиты, двери открыты, лежат остатки кабелей, внутри и вокруг — горы мусора.

Люди пожаловались депутату ЗС Илье Зайцеву на опасное состояние бывших магазинов и на обитающих там подозрительных людей. В ходе разбирательства чиновники мэрии сообщили, что очередная попытка провести торги на снос и расширение проспекта «Красноярский рабочий» не состоялась и сейчас предпринимается попытка проанализировать стоимость контракта.

На прошлой неделе народный избранник написал обращение в адрес полиции и руководства города с просьбой до определения подрядчика по сносу павильонов обеспечить безопасность и ограничить к ним доступ посторонних. И вот 20 июля днем на территории появилось сетчатое и металлическое ограждение.

Тем не мене, со стороны проезжей части еще можно попасть в некоторые помещения, так как окна в них разбиты.

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