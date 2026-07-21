После жалоб красноярцев на Предмостной огородили превратившиеся в клоаку павильоны

Напомним, в конце зимы из шести торговых помещений съехали арендаторы и собственники, их отключили от инженерных сетей. Снести павильоны планировалось весной, но этого не произошло. С тех пор жители Свердловского района наблюдают жуткую картину: окна разбиты, двери открыты, лежат остатки кабелей, внутри и вокруг — горы мусора.