Хабаровчанка и её знакомая четыре года фиктивно регистрировали нелегалов

С марта 2021 года по июль 2025-го хабаровчанка и её знакомая, гражданка другого государства, вносили ложные сведения в документы для приглашений и виз. Местом пребывания иностранцев они указывали одно из сёл Хабаровского края, хотя заранее знали, что жить там приезжие не будут.