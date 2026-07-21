Хабаровчанка и её знакомая четыре года фиктивно регистрировали нелегалов

В Хабаровске завершили расследование дела двух женщин, которых обвиняют в организации незаконного пребывания иностранцев в России. По версии следствия, схема действовала более четырёх лет, сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
С марта 2021 года по июль 2025-го хабаровчанка и её знакомая, гражданка другого государства, вносили ложные сведения в документы для приглашений и виз. Местом пребывания иностранцев они указывали одно из сёл Хабаровского края, хотя заранее знали, что жить там приезжие не будут.
Так фиктивные адреса позволяли оформлять миграционные документы и создавать видимость законного нахождения иностранцев в стране. Женщинам предъявили обвинения в организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору и фиктивной постановке иностранцев на учёт.
Расследование началось после материалов, собранных сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю. Одну из обвиняемых на время следствия заключили под стражу, в отношении второй избрали более мягкую меру пресечения.
Прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительное заключение, после чего материалы передали в суд. Теперь двум хабаровчанкам предстоит ответить по существу предъявленных обвинений.