Аэропорты Волгограда, Самары, Казани и Ульяновска временно закрыли

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отмечают в ведомстве.
Дополнительно авиационные власти закрыли небо над Геленджиком. Местный аэропорт, принимающий регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, также остановил работу.
Этой ночью украинские военные атаковали ракетами Белгород и прилегающий округ. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей. Сейчас специалисты уточняют последствия удара на земле.
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