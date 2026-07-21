Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты Волгограда, Самары, Казани и Ульяновска временно закрыли

Росавиация временно закрыла небо над четырьмя российскими городами. Аэропорты Волгограда, Самары, Казани и Ульяновска временно остановили приём и отправку самолётов ночью 21 июля.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — отмечают в ведомстве.

Дополнительно авиационные власти закрыли небо над Геленджиком. Местный аэропорт, принимающий регулярные рейсы с 8:30 до 20:00, также остановил работу.

Этой ночью украинские военные атаковали ракетами Белгород и прилегающий округ. Предварительно, пострадавших среди мирных жителей. Сейчас специалисты уточняют последствия удара на земле.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Белгород: город воинской славы на юге России
Белгород — административный центр Белгородской области и один из крупнейших городов Центрального Черноземья. Он расположен недалеко от российско-украинской границы и считается важным промышленным, научным, образовательным и транспортным центром региона. За свою историю город неоднократно становился ареной крупных военных событий, а сегодня продолжает играть значимую роль в экономике страны: собрали о нем главное.
Читать дальше