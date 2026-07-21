«Про доходы и расходы простым языком»: в Красноярском крае выпустили новый путеводитель по бюджету

Также в путеводителе объясняют, как жители могут участвовать в развитии своих территорий, в том числе через программу поддержки местных инициатив. Особенность нового выпуска — материалы о Годе единства народов России. В издании рассказывают об истории, культуре и традициях народов, живущих в Красноярском крае, а также о поддержке семей с детьми.