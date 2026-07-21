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«Про доходы и расходы простым языком»: в Красноярском крае выпустили новый путеводитель по бюджету

Министерство финансов Красноярского края подготовило ежегодный путеводитель по бюджету региона. В нем простым языком объясняют, откуда в краевую казну поступают деньги и на что их тратят.

Министерство финансов Красноярского края подготовило ежегодный путеводитель по бюджету региона. В нем простым языком объясняют, откуда в краевую казну поступают деньги и на что их тратят.

В выпуске 2026 года рассказали о социально-экономическом положении края, этапах бюджетного процесса, основных параметрах бюджета и приоритетах финансовой политики. Отдельные разделы посвящены расходам на образование, здравоохранение, социальную поддержку, культуру, спорт, туризм, транспорт, сельское хозяйство и благоустройство.

Также в путеводителе объясняют, как жители могут участвовать в развитии своих территорий, в том числе через программу поддержки местных инициатив. Особенность нового выпуска — материалы о Годе единства народов России. В издании рассказывают об истории, культуре и традициях народов, живущих в Красноярском крае, а также о поддержке семей с детьми.

Электронная версия путеводителя размещена на сайте министерства финансов края.