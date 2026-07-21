Разряженный телефон уберег жительницу ЕАО от хищения 500 тысяч рублей

Как установили сотрудники МО МВД России «Биробиджанский», аферисты начали атаку с звонка от имени работника коммунальных служб: он убедил пенсионерку продиктовать код из СМС сообщения. Сразу после этого женщине пришло уведомление о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги», а следом позвонил лже сотрудник ФСБ. Он заявил, что злоумышленники прямо сейчас пытаются похитить деньги, и настоял на срочном переводе средств на «безопасный счёт».