Подоплеловы из Хабаровского района стали лучшей сельской семьей края

Одной из шести лучших семей Хабаровского края по версии жюри конкурса стала семья главы Галкинского сельского поселения Петра Подоплелова. Супруги и их двое детей победили в номинации «Сельская семья», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Я всегда хотела двух детей: мальчика старшего и лапочку дочку, так и получилось. После рождения дочери мы приняли решение, что нам нужен свой дом и для детей будет лучше расти в небольшом селе, где спокойно за детей, природа живая, люди добрые и отзывчивые. Так наш выбор пал на село Галкино, купили участок и своими руками построили дом, — рассказывает Екатерина.
Семья у них дружная, живет активной жизнью. Все занимаются спортом, участвуют в соревнованиях как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных.
Родители говорят, что самое главное — правильно расставить приоритеты: на первом месте дети и их будущее, и тогда все остальное станет на свои места.
Подоплеловы всегда помогают друг другу, стараются по дому всё делать вместе. Очень любят путешествовать.
— То, что мы стали победителями краевого конкурса вызывает невероятное чувство гордости за свою семью, ведь достижения каждого были важны и пошли в зачёт, — говорит глава семьи Пётр.
В сентябре Екатерина, Пётр, Михаил и Маргарита Подоплеловы представят Хабаровский край на Всероссийском конкурсе «Семья года».