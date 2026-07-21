Подоплеловы из Хабаровского района стали лучшей сельской семьей края

— Я всегда хотела двух детей: мальчика старшего и лапочку дочку, так и получилось. После рождения дочери мы приняли решение, что нам нужен свой дом и для детей будет лучше расти в небольшом селе, где спокойно за детей, природа живая, люди добрые и отзывчивые. Так наш выбор пал на село Галкино, купили участок и своими руками построили дом, — рассказывает Екатерина.