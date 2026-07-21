Можно ли заменить отпуск деньгами? В Госдуме дали однозначный ответ

«Если в течение года работник не отгулял отпуск, он переносится на следующий год. Однако не уходить в отпуск более двух лет подряд запрещено — это норма Трудового кодекса. Другое дело, что есть случаи, когда правила нарушают: либо не уходят совсем, либо официально уходят, но при этом продолжают работать. К сожалению, существуют такие неформальные отношения и привычки, но они вредят здоровью», — рассказал парламентарий.