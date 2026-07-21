Вспышка легионеллеза в Нью-Йорке унесла жизни трех человек

Три человека стали жертвами вспышки легионеллеза в Нью-Йорке, сообщил глава департамента здравоохранения города Алистер Мартин.
— С большим сожалением сообщаю, что третий человек умер в связи со вспышкой легионеллеза в жилом квартале Верхнего Ист-Сайда, — сказал Мартин.
Всего с начала вспышки заболевание диагностировано у 74 человек, почти 60 из них госпитализированы, восемь пациентов остаются в больницах. Мартин отметил, что за последнюю неделю новых случаев не выявлено, а источник вспышки удалось устранить благодаря кампании по ликвидации угрозы.
Первые случаи заболевания выявили 2 июля. Власти города обнаружили признаки бактерий в охладительных системах 76 зданий в районе Верхний Вест-Сайд на Манхэттене. Управляющим компаниям поручено провести дезинфекцию.
Легионеллез — форма пневмонии, вызываемая бактериями Legionella, размножающимися в теплой воде. Заражение происходит при вдыхании водяного пара с бактериями, передача от человека к человеку невозможна, передает Daily Mail.
Ранее представители городского департамента здравоохранения уточнили, что подтверждено 72 случая заражения. Более чем 50 пациентам потребовалась госпитализация, в больницах продолжают лечение девять человек.