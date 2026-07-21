Вспышка легионеллеза в Нью-Йорке унесла жизни трех человек

Всего с начала вспышки заболевание диагностировано у 74 человек, почти 60 из них госпитализированы, восемь пациентов остаются в больницах. Мартин отметил, что за последнюю неделю новых случаев не выявлено, а источник вспышки удалось устранить благодаря кампании по ликвидации угрозы.