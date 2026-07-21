В РФ изменили основания для оформления единого пособия

В России изменили основания назначения единого пособия. С сегодняшнего дня его можно оформить при уходе за инвалидом I группы, гражданином старше 80 лет и престарелым лицом. Эти основания будут уважительной причиной отсутствия официального заработка при оформлении единого пособия. Однако есть важное условие — за указанным лицом должен ухаживать близкий родственник. Об этом оповестили в пресс-службе Соцфонда.
«Уход за нетрудоспособным гражданином будет учитываться в качестве уважительной причины отсутствия доходов или их наличия в размере менее восьми МРОТ при оценке нуждаемости семьи только при условии подтвержденного родства между заявителем или членом семьи и лицом, за которым осуществляется уход», — уточняется в сообщении.
Под категорию попадают мужья и жены, дети, родители, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки заявителя или членов его семьи. Единое пособие могут оформить люди, чей уровень доходов и имущественной обеспеченности не превышает утвержденные пороговые значения.
В РФ также предложили обновить программу материнского капитала. Член ОП Сергей Рыбальченко считает, что выплату на второго ребенка необходимо поднять. Он также предложил ввести отдельную поддержку для многодетных семей.