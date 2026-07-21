В РФ изменили основания для оформления единого пособия

В России изменили основания назначения единого пособия. С сегодняшнего дня его можно оформить при уходе за инвалидом I группы, гражданином старше 80 лет и престарелым лицом. Эти основания будут уважительной причиной отсутствия официального заработка при оформлении единого пособия. Однако есть важное условие — за указанным лицом должен ухаживать близкий родственник. Об этом оповестили в пресс-службе Соцфонда.