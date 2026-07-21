Мосты на ключевых трассах обновляют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в 2026 году ремонтируют мосты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и нескольких отдалённых районах. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, сообщили в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Ближе всего к завершению ремонт моста через озеро Мылка в Комсомольске-на-Амуре, готовность которого достигла 70%. Переправа помогает распределять транспортные потоки на подъезде к городу, но последний раз её серьёзно обновляли более десяти лет назад. Сейчас дорожники укрепляют примыкающие к опорам насыпи, после чего заменят деформационные швы и уложат новый асфальт. На работы направили почти 109 млн рублей.
Одновременно приводят в порядок участок трассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску с 384-го по 393-й километр. Там расчистят обочины и кюветы, устранят вспученные участки, снимут изношенное покрытие и уложат новые слои дороги. Ремонт обойдётся почти в 399 млн рублей и должен улучшить подъезд к обновляемому мосту.
В Хабаровске раньше графика ремонтируют путепровод на пересечении улицы 65-летия Победы и проспекта 60-летия Октября. Первую городскую развязку, построенную в 1978 году, прежде ни разу капитально не обновляли. Подрядчик уже укрепил опоры и основание, а теперь меняет дорожное полотно, водоотведение, ограждения и тротуары. Завершить работы планируют во второй половине 2027 года.
Большой объём ремонта продолжается и на трассе Селихино — Николаевск-на-Амуре. Мост через Понгдан почти готов, после него дополнительные бригады перейдут на переправы через Горную и Мачтовую. Параллельно дорожники обновляют участок трассы с 20-го по 40-й километр, где уже установили новые водопропускные трубы и подготовили основание дороги.
Ещё два моста ремонтируют на дороге Аян — Нелькан, где подрядчики приступили к разбору старых конструкций. Общая стоимость этих работ превышает 20 млн рублей. Всего благодаря нацпроекту в Хабаровском крае в нынешнем году планируют обновить более 140 километров региональных и муниципальных дорог.