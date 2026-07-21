Мосты на ключевых трассах обновляют в Хабаровском крае

Ближе всего к завершению ремонт моста через озеро Мылка в Комсомольске-на-Амуре, готовность которого достигла 70%. Переправа помогает распределять транспортные потоки на подъезде к городу, но последний раз её серьёзно обновляли более десяти лет назад. Сейчас дорожники укрепляют примыкающие к опорам насыпи, после чего заменят деформационные швы и уложат новый асфальт. На работы направили почти 109 млн рублей.