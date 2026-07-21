Ошибка HyperOS 3 вызвала сбои в работе смартфонов Xiaomi

Корпорация Xiaomi пообещала исправить поломку некоторых моделей смартфонов, вызванную сбоем операционной системы, сообщает XimiTime.
В середине лета владельцы флагманских устройств Xiaomi пожаловались на проблемы: системные приложения перестали работать стабильно, а графическая оболочка интерфейса стала зависать и перезапускаться. Проблемы заметили на девайсах с ОС HyperOS 3.
О неполадках сообщали пользователи Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15 и 15T, а также Redmi Note 13 Pro, Redmi Turbo 5, Redmi K90 Max и Redmi K80. Владельцы смартфонов рассказали о проблемах с интерфейсом, сбоях при попытке поделиться фотографиями и видео, а также неполадках в работе графического ускорителя.
В основном об ошибках рассказывали пользователи из Китая, однако распространение подобных проблем на устройства по всему миру журналисты XimiTime назвали неизбежным. В Xiaomi отреагировали на жалобы и заявили, что исправят неполадки в будущих патчах, говорится в сообщении.
14 июля в России перестал открываться сайт Apple. Компания никак не прокомментировала случившееся. В тот же день россияне массово столкнулись с проблемами при попытке открыть поисковик Google. Позднее в пресс-службе Роскомнадзора также сообщили, что ведомство не ограничивает доступ российским пользователям к иностранным сервисам GitHub, Google и Apple.