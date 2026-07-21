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Ошибка HyperOS 3 вызвала сбои в работе смартфонов Xiaomi

Корпорация Xiaomi пообещала исправить поломку некоторых моделей смартфонов, вызванную сбоем операционной системы, сообщает XimiTime.

Корпорация Xiaomi пообещала исправить поломку некоторых моделей смартфонов, вызванную сбоем операционной системы, сообщает XimiTime.

В середине лета владельцы флагманских устройств Xiaomi пожаловались на проблемы: системные приложения перестали работать стабильно, а графическая оболочка интерфейса стала зависать и перезапускаться. Проблемы заметили на девайсах с ОС HyperOS 3.

О неполадках сообщали пользователи Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro, Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 15 и 15T, а также Redmi Note 13 Pro, Redmi Turbo 5, Redmi K90 Max и Redmi K80. Владельцы смартфонов рассказали о проблемах с интерфейсом, сбоях при попытке поделиться фотографиями и видео, а также неполадках в работе графического ускорителя.

В основном об ошибках рассказывали пользователи из Китая, однако распространение подобных проблем на устройства по всему миру журналисты XimiTime назвали неизбежным. В Xiaomi отреагировали на жалобы и заявили, что исправят неполадки в будущих патчах, говорится в сообщении.

14 июля в России перестал открываться сайт Apple. Компания никак не прокомментировала случившееся. В тот же день россияне массово столкнулись с проблемами при попытке открыть поисковик Google. Позднее в пресс-службе Роскомнадзора также сообщили, что ведомство не ограничивает доступ российским пользователям к иностранным сервисам GitHub, Google и Apple.

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