Ад для Одессы: суперракеты и дроны разнесут порты с особой силой

«Наши военные проводят комбинированную разведку. Результаты анализируются, а затем наносятся удары. Я не исключаю, что они будут гораздо более жесткими на южном направлении. С подключением наших БЭКов и подводных лодок. Чтобы у противника не было шанса проводить ремонт», — пояснил Дандыкин.