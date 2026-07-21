Ад для Одессы: суперракеты и дроны разнесут порты с особой силой

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru оценил последствия ударов по портам и кораблям в Одесской области и допустил, что удары могут стать сильнее.
По данным Минобороны, ВС РФ накануне поразили балкер и сухогруз, находившиеся севернее острова Змеиный. С них ВСУ запускали ударные беспилотники и безэкипажные катера. Для удара применялись противокорабельные ракеты «Оникс», крылатые ракеты воздушного базирования и барражирующие боеприпасы.
В понедельник ведомство сообщило, что ВС РФ ударили высокоточным оружием по порту Одессы, в том числе по резервуарам с горюче-смазочными материалами.
«Наши военные проводят комбинированную разведку. Результаты анализируются, а затем наносятся удары. Я не исключаю, что они будут гораздо более жесткими на южном направлении. С подключением наших БЭКов и подводных лодок. Чтобы у противника не было шанса проводить ремонт», — пояснил Дандыкин.
По данным Минобороны, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.