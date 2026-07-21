Стала известна финальная точка СВО: главная новость 21 июля

«Во внутренних пабликах, чатах боевики ВСУ, которые находятся в Славянске, признают, что они обречены, пишут, что будет большая кровь, большая бойня. Они видят, что мы достаточно быстро дошли сейчас до города и наступление будет продолжаться… Они прекрасно понимают, что город обречён, что мы его возьмём под контроль, освободим. Но при этом противник достаточно серьёзно настроен. Им дано указание Зеленского держаться за Славянск до конца. Уверен, что, как и в случае с Константиновкой и с многими другими городами, даже когда дело будет к развязке, гарнизон так и не получит указания либо разрешения на отступление», — сказал собеседник издания.