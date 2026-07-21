Стала известна финальная точка СВО: главная новость 21 июля

Российские военные ведут подготовку к решающему штурму Славянска. В эксклюзивном комментарии aif.ru военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин отметил, что сейчас на территории города активно работают дроны-разведчики, а также ударные беспилотники и артиллерия, которые уничтожают критически важные объекты ВСУ.
«Противник сейчас понимает, что мы у самого города и что штурм начнётся достаточно скоро. Сейчас уже активно работают наши беспилотные системы. Это, прежде всего, разведка, это удары по выявленным точкам противника: опорным пунктам, складам хранения боеприпасов, тылового обеспечения. Штурму будет предшествовать активная работа артиллерии, беспилотных систем, авиации, разведки и, что самое главное, купирование логистических путей, то есть противника сначала отрежут от возможности снабжения, от возможности ротации», — отметил он.
Военный эксперт обратил внимание на настроение боевиков ВСУ.
«Во внутренних пабликах, чатах боевики ВСУ, которые находятся в Славянске, признают, что они обречены, пишут, что будет большая кровь, большая бойня. Они видят, что мы достаточно быстро дошли сейчас до города и наступление будет продолжаться… Они прекрасно понимают, что город обречён, что мы его возьмём под контроль, освободим. Но при этом противник достаточно серьёзно настроен. Им дано указание Зеленского держаться за Славянск до конца. Уверен, что, как и в случае с Константиновкой и с многими другими городами, даже когда дело будет к развязке, гарнизон так и не получит указания либо разрешения на отступление», — сказал собеседник издания.
Гагин объяснил, что для киевского режима очень важно в репутационном плане попытаться как можно дольше удерживать Славянск.
«Краматорск и Славянск — это два последних русских города, оккупированных сейчас ВСУ, поэтому они будут за них грызться», — объяснил он.
Ранее стало известно, что подразделения российской армии, работающие в Красном Лимане ДНР, продвинулись до окрестностей Славянска и начали в него заходить.