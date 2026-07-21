Хирург с плавниками и морская бабочка: в Приморском океанариуме поселились новые обитатели

Черноплавничная бабочка внешне напоминает обыкновенную бродячую рыбу-бабочку, но отличается большим количеством чёрного цвета на задних плавниках — это и дало ей название. Её ареал — Мальдивы, Шри-Ланка и восточная часть Бенгальского залива. Обитает на рифовых плато, в лагунах и на внешних склонах рифов на глубинах от 1 до 25 метров. Эту рыбу также нередко встречают в мутной воде, в том числе в местах впадения рек. Молодые особи ведут одиночный образ жизни, а взрослые живут парами и активно защищают свою территорию. Рацион черноплавничной бабочки в природе разнообразен: водоросли, ракообразные, трубчатые черви, актинии, коралловые полипы. Особенно охотно они поедают айптазий (морской анемон), а иногда обкусывают моллюсков, в том числе тридакн.