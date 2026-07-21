Хирург с плавниками и морская бабочка: в Приморском океанариуме поселились новые обитатели

Приморский океанариум пополнился двумя новыми видами тропических рыб — белопятнистым хирургом и черноплавничной бабочкой. Эти обитатели впервые представлены в экспозиции «Тропические моря» и уже доступны для посетителей, сообщает пресс-служба научно-образовательного комплекса.
«Этой весной специалисты завершили масштабные работы в одном из старейших аквариумов. Сейчас обновлённая экспозиция представляет собой экосистему восточной части Индийского океана — района Бенгальского залива и Шри Ланки, и наши новосёлы прекрасно её дополнили», — приводит пресс-служба слова начальника отдела содержания тропических гидробионтов Натальи Гиревой.
Белопятнистый хирург (или веснушчатый хирург) относится к семейству Acanthuridae. Его главное оружие — острый выдвижной шип на хвосте, который рыба использует для защиты и в территориальных спорах. Отличительная черта этого вида — жёлтая окраска концевых частей грудных плавников. При этом общий тон тела может быстро меняться: от бледно-жёлтого до тёмно-коричневого. Молодняк имеет невзрачную песчаную окраску, а яркие цвета и узор появляются с возрастом. В брачный период самцы становятся заметно ярче.
В природе белопятнистый хирург ведёт одиночный образ жизни или держится небольшими стайками. Питается нитчатыми водорослями, микроводорослями и органическими остатками со дна, а также объедает крупные донные водоросли. Ареал вида охватывает западную часть Индо-Тихоокеанского региона. Чаще всего эту рыбу можно встретить на глубине от 3 до 15 метров, на внешних склонах рифов, в том числе в местах с сильным течением.
Черноплавничная бабочка внешне напоминает обыкновенную бродячую рыбу-бабочку, но отличается большим количеством чёрного цвета на задних плавниках — это и дало ей название. Её ареал — Мальдивы, Шри-Ланка и восточная часть Бенгальского залива. Обитает на рифовых плато, в лагунах и на внешних склонах рифов на глубинах от 1 до 25 метров. Эту рыбу также нередко встречают в мутной воде, в том числе в местах впадения рек. Молодые особи ведут одиночный образ жизни, а взрослые живут парами и активно защищают свою территорию. Рацион черноплавничной бабочки в природе разнообразен: водоросли, ракообразные, трубчатые черви, актинии, коралловые полипы. Особенно охотно они поедают айптазий (морской анемон), а иногда обкусывают моллюсков, в том числе тридакн.
Напомним, что недавно в экспозиции «Эволюция жизни в океане» в Приморском океанариуме поселился один из самых красивых двустворчатых моллюсков мира — гребешок Свифта (Swiftopecten swiftii).
Эксперты советуют проявлять разумную осторожность даже на катере.