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Лантратова рассказала ТАСС, как идет обмен документами с украинским омбудсменом

Контакты идут без проволочек, рассказала уполномоченный по делам человека в России.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала в интервью ТАСС, что они с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом обмениваются документами, материалами оперативно, без долгих бюрократических процедур.

По ее словам, контакты идут по мере необходимости, бывают и ежедневными.

«Мы обмениваемся какими-то материалами, документами — оперативно, без бюрократической проволочки. Потому что к нам же обращаются по тем вопросам, когда нельзя медлить, когда нужна быстрая реакция на ту или иную ситуацию», — сказала Лантратова.