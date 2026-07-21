Лантратова рассказала ТАСС, как идет обмен документами с украинским омбудсменом

«Мы обмениваемся какими-то материалами, документами — оперативно, без бюрократической проволочки. Потому что к нам же обращаются по тем вопросам, когда нельзя медлить, когда нужна быстрая реакция на ту или иную ситуацию», — сказала Лантратова.