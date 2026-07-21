В Красноярске план дорожного ремонта дополнили новыми объектами

В Красноярске определен подрядчик для ремонта дополнительных участков дорог — по итогам аукциона победителем признано ООО «СибСтройКом». Об этом сообщили в мэрии.
Компания выполнит ремонт участков автодорог на сумму 245,7 млн рублей (средства выделены из бюджета города при корректировке), в ближайшее время с ней заключат муниципальный контракт.
В список дополнительных объектов ремонта вошли:
проезд на ул. Тамбовская, 1, 3, 7; проезд на Норильской, 3б; ул. Куйбышева; проезд от Семафорной, 201 до Судостроительной, 175; проезд от ул. 9 Мая до Светлогорской, 3; проезд от ул. Петра Подзолкова до Петра Ломако; проезд на ул. Академика Павлова, 88−94; иные участки.
Дорожникам предстоит заменить старые бордюры на новые, обновить асфальт на проезжей части и привести в порядок тротуары. Ремонт проведут локально с ограничением движения по полосам. Выполнить работы нужно до 15 октября 2026 года.
Отметим, сейчас в Красноярске ремонт продолжается на 11 объектах. Так, более 95% работ выполнено на улице Рязанская, 99% — на улице Крупская. На проезде от улицы Елены Стасовой до спорткомплекса уже уложили асфальт, ведется восстановление газонов. На Матросова делают выравнивающий слой покрытия, аналогичные работы уже завершены на улице Ады Лебедевой. На Авиаторов и Калинина идет укладка верхнего слоя асфальта. На Игарской, Белинского и проезде от Металлургов до Коркинского моста устанавливают бордюры и подготавливают основание тротуарной части. А на Свободном ведутся демонтажные работы.
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