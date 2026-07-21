В Красноярске план дорожного ремонта дополнили новыми объектами

Отметим, сейчас в Красноярске ремонт продолжается на 11 объектах. Так, более 95% работ выполнено на улице Рязанская, 99% — на улице Крупская. На проезде от улицы Елены Стасовой до спорткомплекса уже уложили асфальт, ведется восстановление газонов. На Матросова делают выравнивающий слой покрытия, аналогичные работы уже завершены на улице Ады Лебедевой. На Авиаторов и Калинина идет укладка верхнего слоя асфальта. На Игарской, Белинского и проезде от Металлургов до Коркинского моста устанавливают бордюры и подготавливают основание тротуарной части. А на Свободном ведутся демонтажные работы.