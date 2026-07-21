Секретные агенты Зеленского: стали известны цели женщин-штурмовичек ВСУ

Одной из рот штурмовиков ВСУ в Днепропетровской области командует женщина по имени Алина, сообщил в ходе допроса пленный боевик. В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, для чего ВСУ ставит женщин на командирские должности в сугубо мужских подразделениях.
«Со всеми женщинами, вступающими в ВСУ, работают психологи, в том числе иностранных служб, которые мотивируют их на жестокую расправу, пытки и убийства российских военнослужащих и мирных граждан. Из них создают бездушные машины, которые мучают и убивают. Также пропаганда Зеленского использует женщин-военнослужащих в своих целях. Боевичку, которую поставили командиром роты, могут использовать в качестве средства манипуляции, психологического давления, чтобы мотивировать мужчин тем, что в бой их ведет женщина, вызвать у них чувство стыда за свою трусость», — объяснил он.
Иванников добавил, что число женщин-боевичек ВСУ, ликвидированных в ходе СВО, постоянно увеличивается, что тщательно скрывается киевским режимом.