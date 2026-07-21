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ВСУ направили ракеты на Волгоград 21 июля: закрыт аэропорт, население сообщает о взрывах

В Волгоградской области рано утром 21 июля объявили угрозу ракетной опасности. Предупреждения об.

В Волгоградской области рано утром 21 июля объявили угрозу ракетной опасности. Предупреждения об угрозе поступили на мобильные устройства жителей региона около 03:12 мск.

Специалисты единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций призвали избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам. При ракетной опасности рекомендуется спуститься в укрытия, взяв с собой вещи первой необходимости.

По данным мониторинговых каналов, на территории Волгограда утром 21 июля попытку очередного теракта ВСУ успешно отражает ПВО России. Жители региональной столицы при этом сообщили о двух громких взрывах. Особенно отчётливо они были слышны в южной и западной части Волгограда.

Аэропорт Волгограда на текущий момент закрыт для гражданских судов. Данная мера объясняется необходимостью обеспечения безопасности пассажиров.

От руководства Волгоградской области заявлений не поступало.

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