ВСУ направили ракеты на Волгоград 21 июля: закрыт аэропорт, население сообщает о взрывах

По данным мониторинговых каналов, на территории Волгограда утром 21 июля попытку очередного теракта ВСУ успешно отражает ПВО России. Жители региональной столицы при этом сообщили о двух громких взрывах. Особенно отчётливо они были слышны в южной и западной части Волгограда.