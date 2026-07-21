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Минздрав расширит перечень лекарств, необходимых для оказания скорой помощи

РИА Новости: перечень лекарств, необходимых для оказания скорой помощи, расширят.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Министерство здравоохранения России обновит перечень лекарственных препаратов, необходимых медикам для оказания скорой медицинской помощи гражданам, в списке появятся новые средства, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Документ вступит в силу с 1 января 2027 года.

Из документа следует, что комплектация общепрофильной укладки для оказания скорой медицинской помощи дополнится лекарственным препаратом «Эсмолол» (препарат для быстрого снижения частоты сердечных сокращений и артериального давления).

Также вводится возможность комплектования как общепрофильной, так и специализированной укладок перевязочным средством на основе каолина наряду с имеющимися средствами на основе хитозана или цеолитов.

Требования к комплектации укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи сформированы с учетом мнения профессионального медицинского сообщества на основе опыта применения в практике лекарственных препаратов и медицинских изделий.