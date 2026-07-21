Средняя пенсия россиян за год выросла: данные Социального фонда России

Пенсия работающих пенсионеров в РФ за год увеличилась в среднем на 2,6 тысячи рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда России.
В июне 2026 года ежемесячные выплаты работающим пенсионерам составляли в среднем 23 737 рублей, а за июнь 2025 года средняя пенсия работающих россиян была 21 114 рублей.
В то же время российские работающие и неработающие пенсионеры в июне 2026 года в среднем получали 25 402 рубля. Это почти на 2 тысячи рублей выше, чем за аналогичный период 2025 года — 23 454 рубля.
Также сообщалось, что в 13 регионах РФ средняя пенсия неработающих превышает 30 тысяч рублей.
При этом наиболее высокая средняя пенсия зафиксирована вновь на Чукотке. Она составила 42 270 рублей.
Тем временем экономист раскрыл, что происходит с зарплатами в России. По итогам второго квартала они вырастут до 117 тысяч.