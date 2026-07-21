Льготники из 7 районов Хабаровского края до 2029 года получат 36 новых домов

В Хабаровском крае определили новые векторы развития строительной отрасли. На стратегической сессии, которую провел первый зампред правительства региона Сергей Абрамов, участники обсудили пути выполнения федеральной задачи: к 2030 году обеспечить каждого жителя края жильем площадью не менее 33 квадратных метров. Открывая сессию, Сергей Абрамов подчеркнул, что жители ждут от власти конкретных реализованных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«При всех сложностях у нас есть возможность добиваться хороших результатов. Люди ждут от нас конкретные реализованные проекты. Мы взяли на себя повышенные социальные обязательства и строим школы, детские сады, поликлиники, объекты культуры. Показатели, которые установлены руководством страны, мы должны выполнить», — отметил Сергей Абрамов.
27,1 кадратных метра на человека.
В Хабаровском крае сегодня обеспеченность жильем составляет 27,1 кв. метра на человека. Как отметил управляющий директор по Дальнему Востоку ПАО ДОМ.РФ Александр Левинталь, чтобы довести этот показатель до 33 кв. метров, необходимо более чем в 2 раза увеличить ввод жилья.
«Развитие Дальнего Востока является одним из приоритетов деятельности нашей компании. Здесь применяется широкий спектр инструментов, позволяющих ускорить темпы ввода жилья, создавать комфортную городскую среду, решать социальные и экономические задачи. Среди них: вовлечение в оборот неиспользуемого федерального имущества, проектное финансирование от банка ДОМ.РФ, льготные ипотечные программы, строительство доступного арендного жилья, создание необходимой инфраструктуры с применением облигаций», — сказал Александр Левинталь.
Для того чтобы среда для жизни была комфортной, в регионе реализуются программы комплексного развития территорий, когда застройщик возводит не только квадратные метры, но и несет социальную нагрузку. Примером служит «Дальневосточный квартал» в Хабаровске на улице Аэродромной. Помимо многоквартирных домов, там появятся школы и детские сады, транспортную и инженерную инфраструктуру возводит АО «Застройщик.27».
Также по поручению губернатора края Дмитрия Демешина АО «Застройщик.27» в ближайшие 3 года должно обеспечить строительство 36 одноэтажных домов в 7 муниципалитетах края: Амурском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Нанайском и Ульчском районах, Охотском и Солнечном округах. Жилье будет социальным. Инвестиционный совет выделил на эти цели более 1 млрд рублей.
«В этом году планируем завершить работы по проектированию, также в этом году будет построен первый дом в селе Найхин. В целом программа рассчитана до октября 2028-го. Дома будут сдаваться с ремонтом, мебелью, техникой для льготных категорий. Например, под программы “Земский доктор”, “Земский учитель”, — подчеркнул генеральный директор АО “Застройщик.27” Виктор Елагин.
Доступное жильё.
Еще один инструмент, который помогает сделать жилье в крае доступнее, — программа «Доступное арендное жилье в ДФО и АЗРФ», оператором которой выступает ДОМ.РФ. В ее рамках заселено уже 840 квартир в новых домах с современной отделкой, мебелью и техникой, арендная ставка для проживания в которых значительно ниже рыночной благодаря особым условиям финансирования и субсидированию из федерального и регионального бюджетов.
Вопросы взаимодействия с бизнесом также стали предметом обсуждения на стратсессии. Председатель комитета по строительству межрегионального отделения ООО «Деловая Россия» по Хабаровскому краю и ЕАО Андрей Батурин выступил с инициативой закреплять при заключении крупных контрактов долю участия местных малых и средних предприятий. Такой подход, по его мнению, позволит местному бизнесу развиваться, а бюджету края — получать дополнительные налоговые поступления.
Кадры решают всё.
Еще одна важная тема — кадровое обеспечение отрасли. Заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых отметил, что в регионе развивается ранняя профориентация. В учебных заведениях открыты профильные строительные классы, школьники проходят практику в Проектно-строительном институте.
«Ученики лицея “Вектор” и гимназии № 8 уже разработали проект типового арендного дома. В нем применяются материалы местного производства. В конце июля проект отдадим в Госэкспертизу. После получения заключения передадим в министерство строительства», — отметил директор КГБУ «Проектно-строительный институт Хабаровского края» Константин Кафаров.
Министр строительства края Александр Мелихов, подводя итоги обсуждения, проинформировал о ходе реализации крупных инфраструктурных проектов. В активной стадии строительства находятся межвузовский кампус, лечебно-реабилитационный центр «Уссури», центр отдыха и оздоровления детей, горнолыжный комплекс «Хехцир». В 2026 году дан старт реализации таким проектам как «Хабаровск-Сити», создание филиала Национального центра «Россия» на острове Большой Уссурийский, строительство Дальневосточного художественного музея и объединенной набережной в Хабаровске.