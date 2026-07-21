Льготники из 7 районов Хабаровского края до 2029 года получат 36 новых домов

Еще один инструмент, который помогает сделать жилье в крае доступнее, — программа «Доступное арендное жилье в ДФО и АЗРФ», оператором которой выступает ДОМ.РФ. В ее рамках заселено уже 840 квартир в новых домах с современной отделкой, мебелью и техникой, арендная ставка для проживания в которых значительно ниже рыночной благодаря особым условиям финансирования и субсидированию из федерального и регионального бюджетов.