Юные хабаровчанки заявили о себе на первенстве России по плаванию

В число сильнейших спортсменов вошли хабаровские пловцы после завершения первенства России по плаванию среди юношей и девушек 14−15 лет. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», соревнования прошли в Уфе в 50-метровом бассейне Центра спортивной подготовки.
За награды боролись пловцы из порядка 70 регионов страны. Соревнования проходили в течение пяти дней.
— Первенство России — самый престижный и основной турнир для это возраста в сезоне. Пройти отбор сюда очень сложно, выступало много действующих мастеров спорта. То, что у нас сразу три спортсменки попали в топ сильнейших России, это здорово и говорит о высоком уровне подготовки, — рассказал представитель сборной Хабаровского края по плаванию, тренер СШОР «Дельфин» Михаил Поторов.
Так, мастер спорта Виктория Евтеева попала в финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием и финишировала восьмой. Софья Сапрыкина стала девятой на дистанции 800 метров вольный стиль. А на счету Софии Киртаевой два финала, в каждом из которых она показала пятый результат, плюс, на дистанции 400 метров вольным стилем хабаровчанке удалось впервые выполнить норматив мастера спорта.
После тренировочных сборов в Москве спортсменкам предстоит выйти на старт спартакиады учащихся России в Пензе.