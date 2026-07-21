Юные хабаровчанки заявили о себе на первенстве России по плаванию

— Первенство России — самый престижный и основной турнир для это возраста в сезоне. Пройти отбор сюда очень сложно, выступало много действующих мастеров спорта. То, что у нас сразу три спортсменки попали в топ сильнейших России, это здорово и говорит о высоком уровне подготовки, — рассказал представитель сборной Хабаровского края по плаванию, тренер СШОР «Дельфин» Михаил Поторов.