«СКА-Хабаровск» проиграл второй матч подряд на старте сезона

Сегодня ночью армейцы встречались в Волгограде с местным «Ротором». В первом тайме у хозяев, которые больше атаковали и владели мячом, было сразу несколько хороших голевых моментов, мяч даже однажды попал в перекладину ворот хабаровчан, но реализовать свои шансы волгоградцы не смогли. Правда, на последних секундах добавленного к первому тайму времени хозяева все же смогли затолкать мяч в ворота гостей (это сделал бывший защитник «СКА-Хабаровска» Эмерсон после подачи углового удара с левого фланга), но судья не заметил факт пересечения мячом линии ворот и не засчитал этот гол. Тем не менее, во второй половине матча «Ротор» продолжил давить и создавать один опасный момент у ворот «СКА-Хабаровска» за другим, и на 80-й минуте это принесло результат — Никита Моцпан сбил Илью Родионова в своей штрафной площади, а Александр Хубулов четко реализовал пенальти, отправив мяч в левый верхний угол. По большому счету у хабаровчан в этом матче был только один стопроцентный голевой момент. На 75-й минуте юный форвард красно-синих Степан Глотов выскочил один на один с вратарем волгоградцев Никитой Чагровым, но не смог его переиграть. Как итог — поражение «СКА-Хабаровска» со счетом 0:1, которое стало для дальневосточников уже вторым подряд.