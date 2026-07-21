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Лучших металлургов наградили в Солнечном в честь профессионального праздника

В поселке Солнечном на площади перед администрацией провели торжественное вручение наград работникам горнодобывающей отрасли. «Желаю нашим металлургам стабильности, чтобы династии, которые сформировались в этой отрасли, продолжали и далее трудиться на благо нашего края. Благополучия вам и процветания», — поздравил металлургов заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. Также для гостей.

В поселке Солнечном на площади перед администрацией провели торжественное вручение наград работникам горнодобывающей отрасли. «Желаю нашим металлургам стабильности, чтобы династии, которые сформировались в этой отрасли, продолжали и далее трудиться на благо нашего края. Благополучия вам и процветания», — поздравил металлургов заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин. Также для гостей мероприятия провели праздничный концерт — выступили творческие коллективы района и группа «Фабрика». Для гостей организовали конкурсы и подарки.