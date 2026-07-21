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4,5 тонны мусора вывезли из села Подгорного по требованию прокуратуры

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. Было установлено, что администрация Николаевского района не исполняла свои обязанности должным образом — на территории села Подгорное не ликвидировали незаконную свалку. После внесенного прокурором представления главе муниципалитета нарушения устранили. Свалку ликвидировали: с территории вывезли 4,5 тонны мусора.

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами. Было установлено, что администрация Николаевского района не исполняла свои обязанности должным образом — на территории села Подгорное не ликвидировали незаконную свалку. После внесенного прокурором представления главе муниципалитета нарушения устранили. Свалку ликвидировали: с территории вывезли 4,5 тонны мусора.