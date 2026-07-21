Более 60% жителей Хабаровского края с диабетом получили медпомощь с начала 2026 года

Более 60% жителей Хабаровского края с сахарным диабетом, наблюдающихся у врача, получили помощь с начала этого года. Так, на системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей от 2 до 17 лет выделили 109,9 млн рублей, беременным женщинам на такие же аппараты выделили 26,1 млн рублей. Обучение в школе сахарного диабета прошли почти 6 тысяч человек, на это выделили более 135 млн рублей. «Сегодня мы видим, что благодаря регулярным скринингам и диспансеризации удается выявлять заболевание на ранних стадиях, а в случаях с преддиабетом — предотвращать его развитие. Особенно важно, что мы обеспечиваем наших пациентов современными средствами диагностики и контроля, такими как системы непрерывного мониторинга глюкозы, что позволяет значительно снизить риски тяжелых осложнений. Ведь профилактика здоровья — ключ к активной и здоровой жизни», — подчеркнула главный внештатный эндокринолог краевого минздрава Ольга Ушакова. Краевой минздрав также контролирует лекарственное обеспечение людей с диабетом. Если в аптеке нет нужного препарата, она подает заявку, лекарство перераспределяют из другого медучреждения и оперативно доставляют пациенту. За логистику препаратов отвечает Дальневосточный центр лекарственного обеспечения: он хранит медикаменты на складе и распределяет их по всем аптекам, включая самые отдаленные районы.