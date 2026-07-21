В ближайшие дни уровень воды в Амуре у Хабаровска может повыситься

Так, по прогнозам гидрологов, в период с 27 по 31 июля вода в реке может достигнуть 350−400 сантиметров, тогда как уровень неблагоприятных явлений начинается с 450 сантиметров. В связи с этим существует вероятность подтопления пониженных участков на амурских островах, таких как Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, где расположено большое количество дачных участков хабаровчан. За развитием гидрологической ситуации на Амуре и других реках постоянно следят специалисты Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.